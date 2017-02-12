Баллистическая ракета КНДР, пуск которой был осуществлен утром в воскресенье, упала в Японское море в 350 километрах к востоку от северокорейского восточного побережья, заявила глава минобороны Японии Томоми Инада.

"Мы полагаем, что ракета упала в Японское море в 350 километрах к востоку от восточного побережья КНДР. Мы продолжаем анализ информации", — цитирует агентство Киодо слова Инады.

Пуск баллистической ракеты состоялся в 07.55 по местному времени (01.55 мск) с военной авиабазы в западной провинции Пхёнан-Пукто. По данным южнокорейских военных, ракета пролетела около 500 километров и упала в Японское море. Токио утверждает, что ракета упала вне эксклюзивной экономической зоны страны.

В настоящее время тип ракеты неизвестен. Специалисты пытаются определить, была ли это ракета среднего радиуса действия типа Мусудан или малого радиуса действия типа Нодон.

Правительство Японии заявило протест КНДР в связи с пуском ракеты. Генсек японского кабмина Ёсихидэ Суга подчеркнул, что ущерба от падения ракеты пока не выявлено. В свою очередь, глава минобороны Японии Томоми Инада заявила, что ведомство ведет сбор информации и пристально следит за ситуацией после пуска ракеты КНДР. После пуска ракеты КНДР в Токио прошло экстренное заседание Совета национальной безопасности Японии.

РИА Новости