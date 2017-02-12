USD1.7301
EUR1.8445
RUB0.0293
Brent55.66
WTI53.04
Золото1 224.19
S&P 500 Index2 307.87
Nikkei 22519 351.34
В мире

Число жертв землетрясения на Филиппинах возросло до 8 человек 12.02.2017 20:22

Число погибших в результате землетрясения в южной провинции Филиппин увеличилось до восьми человек человек, еще более 200 человек ранены, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные сласти.

Ранее сообщалось о шестерых погибших и 126 раненых.

По данным агентства, в результате землетрясения более тысячи домов в городе Суригао пострадали от разрушений различной степени. Как сообщается, подача электроэнергии в некоторых районах города была восстановлена в воскресенье.

Ранее телеканал CNN Philippines сообщил, что землетрясение привело к закрытию аэропорта для внутренних рейсов в городе Суригао, вероятно, до 10 марта.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в пятницу на Филиппинах в 14.03 по времени UTC (17.03 мск). Очаг находился на глубине 10 километров.

РИА Новости

119количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Болеющий раком режиссер Шахин Закизаде впал в комуВ Таиланде слон едва не убил надоедливую туристку - ВИДЕОАрестован исполнитель теракта в СтамбулеПогибший азербайджанский военнослужащий предан земле - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОТрамп заявил, что гордится дочерью ИванкойСнег и слезы. Похороны азербайджанского военнослужащего в Хачмазе - ФОТОРЕПОРТАЖБолее 200 выбросившихся на берег Новой Зеландии дельфинов вернулись в мореИрана Ахмедова: «Мы высоко оцениваем труд волонтеров, и рассматриваем их как потенциальных работников»Азербайджан вошел в топ-10 стран у российских туристов в 2016 годуТрамп о борьбе с преступностью мигрантов: выполняю предвыборные обещания

НОВОЕ НА САЙТЕ

12 февраля21:00 Австриец сдал полиции 270 тысяч евро, которые нашел в своей новой квартире20:22 Число жертв землетрясения на Филиппинах возросло до 8 человек19:15 Снег и слезы. Похороны азербайджанского военнослужащего в Хачмазе - ФОТОРЕПОРТАЖ18:56 «Габала» теряет очки в матче с «Зиря»18:25 Эльмар Гасымов уступил на старте18:11 Трамп о борьбе с преступностью мигрантов: выполняю предвыборные обещания17:58 Штайнмайер избран президентом Германии17:43 В аэропорту Гамбурга произошла утечка неизвестного вещества17:31 Эрдоган: цель турецких ВС в Сирии - освободить пограничный регион от ИГИЛ17:00 Погибший азербайджанский военнослужащий предан земле - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО16:58 Нетаньяху потребовал для граждан Израиля высокие посты в ООН16:47 «Карабах» побеждает «Кяпяз» - ВИДЕО15:25 Эрдоган заявил, что турецкие войска находятся в центре Эль-Баба15:00 Ирана Ахмедова: «Мы высоко оцениваем труд волонтеров, и рассматриваем их как потенциальных работников»14:18 Болеющий раком режиссер Шахин Закизаде впал в кому