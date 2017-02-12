Число погибших в результате землетрясения в южной провинции Филиппин увеличилось до восьми человек человек, еще более 200 человек ранены, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные сласти.

Ранее сообщалось о шестерых погибших и 126 раненых.

По данным агентства, в результате землетрясения более тысячи домов в городе Суригао пострадали от разрушений различной степени. Как сообщается, подача электроэнергии в некоторых районах города была восстановлена в воскресенье.

Ранее телеканал CNN Philippines сообщил, что землетрясение привело к закрытию аэропорта для внутренних рейсов в городе Суригао, вероятно, до 10 марта.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в пятницу на Филиппинах в 14.03 по времени UTC (17.03 мск). Очаг находился на глубине 10 километров.

РИА Новости