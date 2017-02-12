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В мире

В Японии считают пуск ракеты КНДР провокацией против страны и региона 12.02.2017 07:00

Токио рассматривает пуск ракеты в КНДР, осуществленный сразу после саммита между лидерами Японии и США, как "провокационные действия, направленные против страны и региона", передает в воскресенье агентство Киодо со ссылкой на заявление генерального секретаря японского правительства Ёсихидэ Суги.

Ранее глава МИД Японии Фумио Кисида заявил, что пуск ракеты в КНДР является нарушением резолюции Совета Безопасности ООН и японские власти работают над тем, чтобы Совбез ООН направил "веское сообщение" Пхеньяну после провокационных действий.

Пуск ракеты состоялся в 07.55 по местному времени (02.55 мск) с военной авиабазы в западной провинции Пхёнан-Пукто. По данным южнокорейских военных, ракета пролетела около 500 километров и упала в Японское море. Токио утверждает, что ракета упала вне эксклюзивной экономической зоны страны.

В настоящее время тип ракеты не известен. Специалисты пытаются определить, была ли это ракета среднего радиуса действия типа "Мусудан" или малого радиуса действия типа "Нодон".

Правительство Японии заявило протест КНДР в связи с пуском ракеты. Генсек подчеркнул, что ущерба от падения ракеты пока не выявлено. В свою очередь, глава минобороны Японии Томоми Инада подчеркнула, что ведомство ведет сбор информации и пристально следит за ситуацией после пуска ракеты КНДР. После пуска ракеты КНДР в Токио прошло экстренное заседание Совета национальной безопасности Японии.

РИА Новости

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