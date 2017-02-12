Трамп проигнорировал вопрос о запуске ракеты в КНДР, сообщается в рассылке журналистов президентского пула.

Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ вышли к журналистам в имении Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида. Журналисты выкрикивали вопросы, в том числе относительно предполагаемого ракетного испытания КНДР, но Трамп не ответил. Президент США также не удостоил ответом вопросы, поддерживает ли он своего советника по национальной безопасности Майкла Флинна и собирается ли он смотреть очередную пародию на себя в еженедельном скетче телекомпании NBC.

Единственное, о чем согласился рассказать Трамп, — это о дне, проведенном совместно с Абэ. "Мы очень, очень хорошо узнали друг друга", — заявил Трамп.

РИА Новости