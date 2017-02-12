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В мире

Трамп о борьбе с преступностью мигрантов: выполняю предвыборные обещания 12.02.2017 18:11

Президент США Дональд Трамп заявил, что активизация борьбы с преступностью, возросшей в связи с наплывом нелегальных мигрантов, — это соблюдение обещания, данного им в ходе предвыборной кампании.

"Борьба с нелегальными преступниками — это всего лишь сдерживание моего предвыборного обещания. Члены банд, наркоторговцы и другие высылаются!", — написал Трамп в своем Twitter.

"72% беженцев, принятых в США после провала в суде, (приезжают — ред.) из семи стран: Сирии, Ирака, Сомали, Ирана, Судана, Ливии и Йемена", — также написал на своей странице президент.

Ранее Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

Позднее апелляционный суд в США приостановил реализацию иммиграционного указа президента. Суд удовлетворил иск двух штатов, которые заявляли, что их интересы нарушены указом. Впоследствии апелляционный суд в Сан-Франциско отклонил апелляцию министерства юстиции на решение нижестоящей инстанции.

Эксперты не исключают, что дело может дойти до Верховного суда США. Верховный суд играет важную роль в политической жизни США и нередко ставит точку в спорах, волнующих общество. В данный момент в Верховном суде четыре назначенца президентов-демократов и четверо назначенцев республиканских президентов плюс одно вакантное место в связи со смертью в прошлом году судьи Антонина Скалиа.

Ранее Трамп объявил о выдвижении судьи Нила Горсача из Колорадо кандидатом на должность судьи Верховного суда США. В случае его утверждения в сенате в ВС преимущество будет на стороне республиканцев.

РИА Новости

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