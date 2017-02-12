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В мире

Сирийская оппозиция будет представлена единой делегацией на переговорах в Женеве 12.02.2017 05:10

Высший комитет по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции сообщил, что для участия в межсирийских переговорах в Женеве была сформирована единая делегация. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном ВКП.

В состав группы войдет 21 делегат, в том числе представители вооруженных группировок. Возглавит делегацию Мухаммед Сабра.

Заседание сирийской оппозиции проходило в Эр-Рияде 10-11 февраля. В нем приняли участие члены ВКП, Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил (НКОРС) и представители вооруженных группировок, которые участвовали в переговорах в Астане.

Очередные межсирийские переговоры, как ожидается, пройдут 20 февраля в Женеве.

Ранее сообщалось, что в переговорах по Сирии в Женеве примут участие 10 представителей боевиков.

Gazeta.ru

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