Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади распорядился провести расследование произошедших в субботу столкновений между антиправительственными демонстрантами и силовиками, в результате которых погибли несколько человек, сотни получили ранения, пишет газета Independent.

Сторонники шиитского богослова Муктады Садра в субботу организовали в Багдаде демонстрацию с призывом реформировать выборы и побороть коррупцию. На подступах протестующих к "зеленой зоне" — особо охраняемому району, где расположены правительственные здания и зарубежные представительства, полиция применила слезоточивый газ. По данным Independent, силы правопорядка также использовали "огнестрельное оружие, чтобы рассеять толпу".

"Премьер-министр приказал провести полное расследование по ранениям среди представителей сил безопасности и протестующих во время демонстрации на площади Тахрир", — приводит газета заявление офиса аль-Абади.

По данным силовиков, некоторые демонстранты были вооружены пистолетами и АК-47.

По последним данным, в беспорядках и стычках с правоохранительными органами погибли пять человек, более 300 получили ранения. Затем поступили сообщения, что правительственный район Багдада подвергся ракетному обстрелу, отмечает Los Angeles Times. На кадрах газеты с места происшествия видно, что дорога, ведущая в "зеленую зону" перекрыта двойным оцеплением полиции, железным забором и колючей проволокой.

РИА Новости