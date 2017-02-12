Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потребовал от ООН выдвинуть представителей еврейского государства на высокие должности в ее структуре и намекнул, что отсутствие таких предложений стало препятствием для назначения экс-главы палестинского правительства Салама Фаяда спецпосланником организации по Ливии.

Кандидатуру Фаяда заблокировала новая американская администрация, обвинившая ООН в пропалестинском крене и дискриминации Израиля.

"Несколько дней назад меня проинформировали о возможном назначении Салама Фаяда на должность в ООН. Я сказал, что настало время для взаимности в отношениях ООН с Израилем, и бесплатные подарки нельзя все время раздавать палестинской стороне", — сообщил Нетаньяху на воскресном заседании правительства.

"Пришла пора предлагать должности и назначения и израильской стороне. Если достойное предложение поступит, мы его рассмотрим", — сказал он.

Местные газеты сообщили, что в ООН уже рассматривают возможность назначения заместителем генерального секретаря организации главу левоцентристской оппозиции Ципи Ливни, которая в прошлом руководила министерствами иностранных дел и юстиции Израиля, а также представляла еврейское государство на мирных переговорах с палестинцами.

"Официальные лица в ООН полагают… это сделка: США разблокируют назначение палестинского экс-премьера в обмен на одобрение Ливни Советом Безопасности ООН", — пишет газета "Гаарец".

РИА Новости