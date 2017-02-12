Панамские прокуроры арестовали двух основателей юридической компании Mossack Fonseca, известной по офшорному скандалу "панамагейт", в котором оказались замешаны влиятельные мировые политики и бизнесмены.

Власти обвиняют партнеров Mossack Fonseca в создании оффшорных счетов, через которые бразильская строительная компания Odebrecht перечисляла средства в качестве взяток высокопоставленным чиновникам из разных стран.

О задержании Рамона Фонсеки и Юргена Моссака стало известно в четверг.

В субботу их адвокаты сообщили журналистам, что прокуратура отказала им в просьбе выпустить подозреваемых под залог из опасений, что они могут покинуть страну.

Odebrecht является крупнейшей строительной компанией Южной Америки. В Бразилии она долгое время была основным подрядчиком государственной нефтяной компании Petrobras.

Летом 2015 года президент Odebrecht Марселу Одебрехт был задержан федеральной полицией Бразилии. В марте 2016 года он был признан виновным в коррупции и отмывании денег и получил 19 лет тюрьмы.

Бывший руководитель признал, что Odebrecht раздала взятки на общую сумму 800 млн долларов по всей Латинской Америке.

В 2016 году в распоряжении крупнейших мировых СМИ оказались миллионы документов, в которых указывается, что Mossack Fonseca в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов.

В документах фирмы упоминаются 72 бывших и нынешних главы различных государств, а также многие известные компании и люди.

BBC Russian