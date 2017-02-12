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В мире

После протестов в пригороде Парижа задержали 37 человек - ОБНОВЛЕНО 12.02.2017 13:55

Полиция задержала 37 человек после протестов в пригороде Парижа из-за действий полицейских при задержании молодого человека по имени Тео, передает радиостанция Europe 1 со ссылкой на источник в полиции.

Ранее сообщалось, что в субботу порядка 2 тысяч участников протеста вышли на улицы города Бобиньи в северо-восточном пригороде Парижа, требуя "Справедливости для Тео". Протестующие держали в руках плакаты в надписями "Полиция убивает невинных людей" и "Полицейское изнасилование". Полиция применила против протестующих слезоточивый газ.

По данным радиостанции, задержания проводились в департаменте Сен-Сен-Дени. Административный центр департамента — город Бобиньи. В результате протестов незначительно пострадал один полицейский. Как сообщил источник в полиции, после завершения протестов в Бобиньи в городе и в соседних коммунах сообщалось об отдельных инцидентах.

Ранее сообщалось, что протестующие бросали в сотрудников полиции и в здания различные предметы. Как сообщили в полицейской префектуре, всего в ходе беспорядков подожжены четыре машины, повреждены два магазина и автобусная остановка. Кроме того, подверглись атаке два автомобиля СМИ. По данным полиции, этим занимались несколько сотен протестующих.

Гнев жителей департамента вызвал инцидент, произошедший на прошлой неделе в Оне-су-Буа. Тогда полицейские остановили на улице молодого человека 22 лет, якобы выкрикнувшего кодовое слово, предупреждающе торговцев наркотиков о приближении стражей порядка. Впоследствии завязалась потасовка между ним и полицейскими. Во время задержания молодого человека полицейские применили силу, избивая его дубинками. О том, чтобы показать его медикам, полицейские задумались, только когда доставили его в участок. Врачам пришлось сделать мужчине операцию.

В минувшее воскресенье одному из полицейских, проявивших жестокость, предъявили обвинения в изнасиловании, еще трое его коллег проходят по статье об умышленном насилии в сговоре.

РИА Новости

13:17

Полиция применила слезоточивый газ против протестующих из-за действий полицейских при задержании молодого человека по имени Тео, передает агентство Франс Пресс.

Порядка 2 тысяч участников протеста вышли в субботу на улицы города Бобиньи в северо-восточном пригороде Парижа, требуя "Справедливости для Тео". Протестующие держали в руках плакаты в надписями "Полиция убивает невинных людей" и "Полицейское изнасилование".

По данным агентства, протестующие бросали в сотрудников полиции и в здания различные предметы. Как сообщили в полицейской префектуре, всего в ходе беспорядков подожжены четыре машины, повреждены два магазина и автобусная остановка. Кроме того, подверглись атаке два автомобиля СМИ.

"Полиции пришлось вмешаться, чтобы спасти маленького ребенка из горящего транспортного средства", — приводит агентство заявление полиции. Там отмечается, что несколько сотен протестующих совершали насильственные действия. О пострадавших в ходе протестов не сообщается.

Гнев жителей департамента вызвал инцидент, произошедший на прошлой неделе в Оне-су-Буа. Тогда полицейские остановили на улице молодого человека 22 лет, якобы выкрикнувшего кодовое слово, предупреждающе торговцев наркотиков о приближении стражей порядка. Впоследствии завязалась потасовка между ним и полицейскими. Во время задержания молодого человека полицейские применили силу, избивая его дубинками. О том, чтобы показать его медикам, полицейские задумались, только когда доставили его в участок. Врачам пришлось сделать мужчине операцию.

В минувшее воскресенье одному из полицейских, проявивших жестокость, предъявили обвинения в изнасиловании, еще трое его коллег проходят по статье об умышленном насилии в сговоре.

РИА Новости

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