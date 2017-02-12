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В мире

Народная партия Испании переизбрала Рахоя председателем 12.02.2017 02:00

Премьер Испании Мариано Рахой сохранил за собой пост председателя правой Народной партии по итогам голосования на XVIII съезде.

Свои посты сохранили и другие члены партийного руководства, в том числе генеральный секретарь партии, министр обороны страны Мария Долорес де Коспедаль.

"Все остаются на своих местах, я никого не поменял, поскольку они хорошо работали", — заявил Рахой.

Список партийного руководства, представленный Рахоем, единственный, по которому голосовали участники XVIII съезда, поддержали 95,65% голосовавших.

РИА Новости

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