По меньшей мере семь военнослужащих армии Нигерии погибли в результате нападения боевиков радикальной исламистской группировкой "Боко Харам", еще 19 ранены.

Об этом передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление нигерийских военных.

"Семеро солдат заплатили высшую цену в результате этого инцидента, 19 солдат получили ранения различной степени тяжести", — цитирует агентство заявление армии Нигерии.

По его данным, боевики внезапно напали на военных со скрытой позиции на северо-востоке страны в штате Борно. Инцидент произошел у дороги, соединяющей города Аджири и Диква.

В заявлении также подчеркивается, что нигерийские вооруженные силы выполняли "агрессивное преследование" террористов "Боко Харам", когда на них напали.

РИА Новости