Совет Безопасности (СБ) ООН осудил боевые столкновения в Южном Судане и призвал стороны конфликта немедленно прекратить насилие.

Об этом говорится в сообщении Совбеза, передает РИА «Новости».

В СБ отметили, что в особенности столкновения продолжаются в Экваториальном регионе и регионе Верхний Нил.

«Члены Совета Безопасности также осудили в самой резкой форме все нападения на гражданских и вновь выразили серьезную обеспокоенность в связи с сообщениями об убийствах жителей и насилии, уничтожении домов и грабеже», — сказано в сообщении.

Совбез призвал принять меры для привлечения к ответственности виновных в нападении и отметил глубокую обеспокоенность тем, что с начала января Южный Судан покинули более 84 тыс. человек.

В СБ отметили, что разрешения конфликта в стране необходимо добиваться политическими механизмами, а не военным путем. Сторонам конфликта напомнили о необходимости соблюдать перемирие.

В сентябре 2016 года Южный Судан согласился разместить дополнительный контингент ООН.

Gazeta.ru