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В мире

Трамп сообщил, что прекрасно проводит время с Абэ во Флориде 11.02.2017 23:24

Президент США Дональд Трамп сообщил, что прекрасно проводит время, принимая в своем имении во Флориде премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

"Прекрасно провожу время, принимая премьер-министра Синдзо Абэ в Соединенных Штатах", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

​Под этим сообщением Трамп опубликовал фотографию, на которой политики во время игры в гольф "дают друг другу пять" после удара.

Трамп и Абэ в пятницу на вертолете покинули Белый дом, где провели официальные переговоры, и отправились на военно-воздушную базу Эндрюс, а оттуда на борту номер один вылетели во Флориду, чтобы поиграть в гольф в имение Трампа Мар-а-Лаго.

Абэ сообщил журналистам, что в расслабленной атмосфере "надеется найти время, чтобы обсудить с Дональдом будущее мира, будущее региона, будущее Японии и Соединенных Штатов".

Имение Мар-а-Лаго, выстроенное в роскошном эклектическом стиле в районе города Палм-Бич, в прошлом принадлежало бизнесвумен и светской львице Марджори Мерривезер-Пост. Первая владелица завещала имение в безвозмездное пользование президентам США, однако ни один из них не заинтересовался им. Власти США отказались от имения в 1981 году, и его купила компания Трампа. Сейчас, чтобы избежать обвинений в конфликте интересов, Трамп пообещал оплатить расходы Абэ при визите в Мар-а-Лаго.

РИА Новости

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