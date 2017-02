Президент США Дональд Трамп сообщил, что прекрасно проводит время, принимая в своем имении во Флориде премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

"Прекрасно провожу время, принимая премьер-министра Синдзо Абэ в Соединенных Штатах", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Having a great time hosting Prime Minister Shinzo Abe in the United States! https://t.co/Fvjsac89qS https://t.co/OupKmRRuTI pic.twitter.com/smGrnWakWQ