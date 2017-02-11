Снегопады на побережье Японского моря и Тихого океана в западной части Японии привели к перебоям в работе транспорта и заторам, сообщила телекомпания NHK.

В префектуре Тоттори на юго-западе страны на побережье Японского моря высота снежного покрова к субботе достигла 91 сантиметра, это в 10 раз выше нормы. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни снегопад может только усилиться.

В Тоттори из-за упавшего дерева без движения на всю ночь остался электропоезд. Утром дерево убрали, но из-за скопившегося на рельсах снега электричка смогла проехать не больше 300 метров и снова встала. Пассажирам доставлено горячее питье, администрация железнодорожной компании готовит автобус для их эвакуации.

На автомагистрали Санъин в той же префектуре после того, как из-за снегопада остановился крупногабаритный грузовик, вслед за ним встали около 10 автомобилей. Затор сохранялся в течение 4 часов.

В префектуре Сидзуока на побережье Тихого океана из-за ДТП, возникших по причине обильных снегопадов, было доставлено в больницы 6 человек.

Рекордные снегопады отмечены не только в Тоттори. В префектуре Хёго высота снежного покрова составляет 76 сантиметров, это в 4 раза выше нормы. В префектуре Фукуи также высота снежного покрова превысила норму в четыре раза и составляет 56 сантиметров. В префектуре Киото высота снежного покрова составляет 42 сантиметра, это в 6 раз выше среднестатистической нормы.

РИА Новости