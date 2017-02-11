USD1.7301
EUR1.8445
RUB0.0293
Brent55.66
WTI53.04
Золото1 224.19
S&P 500 Index2 307.87
Nikkei 22519 351.34
В мире

В Японии рекордные снегопады привели к заторам и перебоям с транспортом 11.02.2017 11:00

Снегопады на побережье Японского моря и Тихого океана в западной части Японии привели к перебоям в работе транспорта и заторам, сообщила телекомпания NHK.

В префектуре Тоттори на юго-западе страны на побережье Японского моря высота снежного покрова к субботе достигла 91 сантиметра, это в 10 раз выше нормы. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни снегопад может только усилиться.

В Тоттори из-за упавшего дерева без движения на всю ночь остался электропоезд. Утром дерево убрали, но из-за скопившегося на рельсах снега электричка смогла проехать не больше 300 метров и снова встала. Пассажирам доставлено горячее питье, администрация железнодорожной компании готовит автобус для их эвакуации.

На автомагистрали Санъин в той же префектуре после того, как из-за снегопада остановился крупногабаритный грузовик, вслед за ним встали около 10 автомобилей. Затор сохранялся в течение 4 часов.

В префектуре Сидзуока на побережье Тихого океана из-за ДТП, возникших по причине обильных снегопадов, было доставлено в больницы 6 человек.

Рекордные снегопады отмечены не только в Тоттори. В префектуре Хёго высота снежного покрова составляет 76 сантиметров, это в 4 раза выше нормы. В префектуре Фукуи также высота снежного покрова превысила норму в четыре раза и составляет 56 сантиметров. В префектуре Киото высота снежного покрова составляет 42 сантиметра, это в 6 раз выше среднестатистической нормы.

РИА Новости

139количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Новые подробности о новорожденной, которую нашли в Баку у мусорного бака - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОВ Азербайджане участие в экзаменах будет платнымЖдун в Бакинском аэропорту – ФОТОВ Баку избили парня, пристававшего к девушкеБакинский железнодорожный вокзал введен в эксплуатацию после реконструкции - ФОТОБолеющий раком режиссер Шахин Закизаде помещен в реанимациюМинэкологии Азербайджана прокомментировало бойню, учиненную арабскими охотниками - ФОТОАктеру Мурату Йылдырыму негде жить с марокканской королевой красоты? – ФОТОСтали известны подробности фильма «50 оттенков свободы» - ФОТОУволен врач – фигурант дела о скончавшемся в Бакинском оздоровительном центре пациенте – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

11 февраля11:23 ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции11:00 В Японии рекордные снегопады привели к заторам и перебоям с транспортом10:23 Пентагон сообщил об уничтожении командира ИГИЛ в Ираке10:00 Жизнь слишком коротка, чтобы проводить ее около розетки – ФОТО09:32 В Новой Зеландии еще около 200 черных дельфинов выбросились на берег - ВИДЕО09:05 Трамп планирует подписать новый иммиграционный указ08:00 СМИ: на Тайване более 50 тысяч семей остались без электричества07:00 В Туркменистане наступил «день тишины» перед выборами президента06:00 В Бангладеше ДТП с участием автобуса унесло жизни не менее 13 человек05:29 Власти Перу объявили денежную награду за поимку бывшего президента05:00 У западного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,604:33 Американская компания выпустит первую в мире куклу-трансгендера04:06 На Филиппинах жертвами землетрясения стали три человека03:37 Лондонская полиция сообщила об аресте подозреваемого в подготовке терактов03:09 СМИ: ученые назвали главную опасность антибиотиков для новорожденных детей