Председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер не намерен выдвигать свою кандидатуру на второй срок, сообщает таблоид Bild.

Юнкер заявил в интервью радиостанции Deutschlandfunk, выдержки из которого приводит таблоид, что "не будет конкурировать еще раз".

Как сообщает агентство Рейтер, в интервью Юнкер коснулся также вопроса выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit).

"Другие 27 стран-членов ЕС еще не знают, но британцы очень хорошо знают, как им поступить. Они могли пообещать стране A одно, стране B — другое и стране C — что-то еще, а концом игры стало бы отсутствие единого европейского фронта", — сказал Юнкер.

Он добавил, что Великобритания не может вести переговоры по торговым сделкам, пока она остается членом ЕС.

РИА Новости