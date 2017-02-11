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В мире

Юнкер не пойдет на второй срок на посту главы ЕК 11.02.2017 22:53

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер не намерен выдвигать свою кандидатуру на второй срок, сообщает таблоид Bild.

Юнкер заявил в интервью радиостанции Deutschlandfunk, выдержки из которого приводит таблоид, что "не будет конкурировать еще раз".

Как сообщает агентство Рейтер, в интервью Юнкер коснулся также вопроса выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit).

"Другие 27 стран-членов ЕС еще не знают, но британцы очень хорошо знают, как им поступить. Они могли пообещать стране A одно, стране B — другое и стране C — что-то еще, а концом игры стало бы отсутствие единого европейского фронта", — сказал Юнкер.

Он добавил, что Великобритания не может вести переговоры по торговым сделкам, пока она остается членом ЕС.

РИА Новости

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