В результате удара коалиции, возглавляемой США, в Ираке был убит один из командиров террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта» Рашид Касим.

Об этом со ссылкой на заявление официального представителя Пентагона, майора морской пехоты Эйдриена Рэнкина-Гэллоуэя сообщает Reuters.

Как уточнил собеседник агентства, боевик был ликвидирован 10 февраля в районе города Мосул. Остальных подробностей произошедшего в американском военном ведомстве не уточнили.

«Мы в настоящее время оцениваем результаты этого удара», — сказал Рэнкин-Гэллоуэй, отметив, что Пентагон предоставит более подробную информацию об операции, когда она «станет доступной» военным.

Ранее источник Reuters сообщал, что Рашид Касим является гражданином Франции. По его словам, 15 октября прошлого года в Париже арестовали молодую пару, которую подозревали в связях с Касимом.​ Командир «Исламского государства Ирака и Леванта», как отмечал собеседник агентства, в тот момент находился в Сирии или Ираке.

Касима, как отмечал Reuters, подозревали в причастности к ряду попыток проведения террористических актов на территории Франции.

РБК