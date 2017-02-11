В результате удара коалиции, возглавляемой США, в Ираке был убит один из командиров террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта» Рашид Касим.
Об этом со ссылкой на заявление официального представителя Пентагона, майора морской пехоты Эйдриена Рэнкина-Гэллоуэя сообщает Reuters.
Как уточнил собеседник агентства, боевик был ликвидирован 10 февраля в районе города Мосул. Остальных подробностей произошедшего в американском военном ведомстве не уточнили.
«Мы в настоящее время оцениваем результаты этого удара», — сказал Рэнкин-Гэллоуэй, отметив, что Пентагон предоставит более подробную информацию об операции, когда она «станет доступной» военным.
Ранее источник Reuters сообщал, что Рашид Касим является гражданином Франции. По его словам, 15 октября прошлого года в Париже арестовали молодую пару, которую подозревали в связях с Касимом. Командир «Исламского государства Ирака и Леванта», как отмечал собеседник агентства, в тот момент находился в Сирии или Ираке.
Касима, как отмечал Reuters, подозревали в причастности к ряду попыток проведения террористических актов на территории Франции.
РБК