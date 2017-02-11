США построят в Грузии боевой учебный центр, сообщается на сайтегрузинского минобороны.

Об этом было объявлено в ходе визита грузинского военного руководства в штаб 7-й учебно-тренировочной базы Европейского командования армии США.

На встрече присутствовал, в частности, командующий вооруженными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. Кроме того, стороны подписали трехлетний договор о двустороннем сотрудничестве в области развития обороноспособности.

Ранее американский сенатор Джон Маккейн в ходе своего визита в Тбилиси заявил, что США не прекратят поддерживать Грузию и продолжат работу по разработке новых санкций против России.

Gazeta.ru