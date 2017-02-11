Английским школьникам предложат посещать уроки кибербезопасности, для того чтобы найти среди них потенциальных экспертов для защиты государства от хакерских атак.

Правительство страны заявило, что таким образом намерено уже сейчас работать над проблемами кибербезопасности в будущем.

Для начала планируется пригласить участвовать в программе около шести тысяч школьников в возрасте от 14 лет. Они будут посещать занятия, продолжительностью четыре часа в неделю, начиная с сентября этого года.

На проект, рассчитанный на пять лет, будет потрачено порядка 25 млн долларов.

В дальнейшем планируется самым перспективным студентам выделять университетские гранты и обеспечивать их работой в этой области.

Как отмечают в британском правительстве, угроза взлома интернет-систем с преступным умыслом или в интересах иностранных держав стоит в одном ряду с терроризмом, шпионажем и оружием массового поражения.

Комитет Палаты общин на прошлой неделе заявил, что низкий уровень подготовки специалистов в области кибербезопасности может стать причиной серьезных проблем в области государственной защиты.

В настоящий момент в Британии в области кибербезопасности заняты около 58 тысяч специалистов.

BBC Russian