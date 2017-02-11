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В мире

В Новой Зеландии еще около 200 черных дельфинов выбросились на берег - ВИДЕО 11.02.2017 09:32

В Новой Зеландии еще около 200 черных дельфинов-гринд выбросились на сушу в районе мыса Фэруэлл на севере Южного острова.

Об этом в субботу, 11 февраля, сообщает Radio New Zealand.

Сотрудник департамента по охране природных ресурсов Майк Оугл подтвердил данную информацию. По его словам, стаю китообразных могла напугать акула. «На теле одного из животных были найдены раны от укусов акулы — не очень большие, довольно маленькие, но свежие», — уточнил он.

На берегу работают несколько сотен волонтеров. Кроме того, около 100 добровольцев организовали живую цепь, чтобы остановить тех особей, которые пытаются приблизиться к суше.

В ночь на 10 февраля на побережье залива Голден, который находится в 11 километрах от мыса Фэруэлл, выбросились порядка 400 гринд. Как сообщалось, большинство из них, до 300 особей, были уже мертвы.

Руководитель морской программы Всемирного фонда дикой природы Константин Згуровский предположил, что китообразные могли быть оглушены сейсморазведкой или подводными акустическими системами военных кораблей. По словам эксперта, также есть предположения о заражении животных червями или отравлении попадающими в океан загрязняющими веществами, например тяжелыми металлами. Он отметил, что существует порядка дюжины гипотез о причинах подобного поведения дельфинов.

Lenta.ru

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