Пока юристы Белого дома переписывают прежний иммиграционный указ, действие которого приостановил ранее суд, американский президент Дональд Трамп намерен подписать новый документ.

Такое заявление сделал он сам, сообщает Associated Press.

По словам Трампа, у его команды «есть несколько вариантов, в том числе подписание нового указа». «Нам нужно действовать быстро из соображений безопасности. Так что, вполне может быть, что мы так и поступим», — пояснил президент, а также уточнил, что новый указ, скорее всего, «очень мало» изменится по сравнению с первоначальной версией.

Предположительно, он будет подписан в следующий понедельник или вторник.

По данным NBC, в настоящее время юристы Белого дома переписывают иммиграционный указ Трампа. При этом работа началась еще за несколько дней до решения апелляционного суда. Как сообщается, команда Трампа все еще рассчитывает, что в конечном итоге будут доказаны достоинства текущей версии указа.

Росбалт