Число погибших при массовых беспорядках в Багдаде возросло до пяти человек, пострадали более 300, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на местного градоначальника.

Беспорядки произошли в субботу в ходе демонстрации, организованной сторонниками Муктады Садра с призывом реформировать выборы и побороть коррупцию. Полиция, чтобы не допустить демонстрантов к правительственной "зеленой зоне", применила слезоточивый газ, завязались столкновения.

Как сообщил губернатор Багдада Али ат-Тамими, в результате стычек погибли пять человек и пострадали еще 320.

Силы правопорядка сообщили ранее, что один сотрудник погиб и еще семь пострадали от рук демонстрантов, у некоторых из которых было найдено холодное и огнестрельное оружие, включая пистолеты и автоматы Калашникова.

Муктада Садр призвал сторонников отступить до следующего раза и осудил "неизвестные стороны", применившие чрезмерную силу.

Премьер Ирака Хайдер аль-Абади в связи с беспорядками призвал граждан не нарушать закон и подчеркнул, что никто не лишает их права на мирный протест.

Аналогичные демонстрации в апреле 2016 года привели к штурму демонстрантами здания парламента Ирака. Тогда протестующие разгромили зал заседаний, который покидали депутаты, и спустя некоторое время ушли.

РИА Новости