Более 50 тысяч семей временно остались без электричества из-за произошедшего к западу от острова Тайвань землетрясения.

Об этом передает в субботу Центральное информационное агентство Тайваня (CNA).

Как сообщила пожарная служба города Тайнань, в результате землетрясения временно отключились две трансформаторные подстанции, из-за чего 50,9 тысяч семей остались без электроэнергии. Однако вскоре бригадам электриков удалось восстановить подачу электричества.

Кроме этого, в некоторых районах города было нарушено водоснабжение, в зданиях застревали лифты, в некоторых помещениях с потолка падала плитка.

Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

РИА Новости