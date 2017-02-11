В субботу в Туркменистане наступил "день тишины" накануне начала голосования на выборах президента, которые пройдут 12 февраля.

В пятницу в стране завершилась предвыборная агитация, которая длилась с начала регистрации кандидатов на высшую государственную должность в Туркменистане - 24 декабря 2016 года.

До 9 февраля все претенденты на пост президента провели встречи с избирателями в каждом велаяте (области) страны, а также в Ашхабаде. В ходе встреч они ознакомили электорат со своими предвыборными программами, видением дальнейшего развития национальной экономики, повышения благосостояния народа и авторитета Туркменистана в мировом сообществе.

Всего в Центризбиркоме страны было зарегистрировано девять кандидатов в президенты. Впервые с истории президентских выборов Туркменистана своих кандидатов выдвинули три политические партии. Кроме того, шесть кандидатов выдвинуты инициативными группами граждан.

В соответствии с обновленной в сентябре 2016 года Конституцией Туркменистана, президент избирается сроком на семь лет.

Интерфакс