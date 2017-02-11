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В мире

В Бангладеше ДТП с участием автобуса унесло жизни не менее 13 человек 11.02.2017 06:00

По меньшей мере 13 человек погибли и десятки ранены в результате столкновения автобуса и грузовика на юго-западе Бангладеш.

Об этом сообщает портал Bangladesh News со ссылкой на полицию.

По данным портала, представитель полиции Езасул Ислам подтвердил гибель 13 человек в результате ДТП. По его словам, авария произошла около 23.15 (20.15 мск) в 12 километрах от населенного пункта Бханга в результате столкновения автобуса, следовавшего из округа Нарайл, и грузовика, перевозившего газовые баллоны. Оба транспортных средства загорелись после столкновения.

По словам Ислама, раненые были доставлены в больницы Бханги и Фаридпура.

По словам очевидца, водитель автобуса потерял контроль над управлением, после чего автобус врезался в грузовик. В результате столкновения газовые баллоны упали, что и привело к возгоранию.

По данным пожарной службы, среди погибших было 12 пассажиров автобуса и водитель грузовика. Некоторые пассажиры, по данным портала, еще не извлечены из автобуса.

РИА Новости

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