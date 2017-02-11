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В мире

Власти Перу объявили денежную награду за поимку бывшего президента 11.02.2017 05:29

В частности, бывшего президента страны подозревают в получении взяток, общий размер которых достигает $20 млн.

Власти Перу объявили награду в размере $30 тыс. за информацию, которая поможет им задержать бывшего президента страны Алехандро Толедо, объявленного в международный розыск по обвинению в коррупции, передаёт Associated Press.

Для более оперативного задержания Толедо правительство Перу запросило помощь Интерпола, через который разослали призыв к 190 странам мира. Также называлась сумма в 100 тысяч долларов, которую власти готовы были заплатить за сведения об экс-президенте.

Руководство Перу предполагает, что Толедо может попытаться укрыться в Израиле. Вашингтон и Тель-Авив уже получили от перуанских властей просьбу помочь в розыске. По некоторым данным, Толедо также может укрываться во Франции.

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