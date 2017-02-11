Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у западного побережья острова Тайвань.

Об этом сообщает в субботу Центральное метеорологическое бюро Тайваня.

Подземные толчки зафиксированы в 01.12 по местному времени в субботу (20.12 пятницы мск) в 11,2 километрах к юго-западу от города Тайнань. Очаг залегал на глубине 18,4 километра.

После этого в 01.15 и 03.03 по местному времени субботы (20.15 и 22.03 пятницы мск) к юго-западу от города Тайнань были зафиксированы два афтершока магнитудой 4,2. Подземные толчки зафиксированы в 23,8 и 32,9 километрах от города Тайнань соответственно. Их очаг залегал на глубине 5,5 и 5,4 километров.

Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

РИА Новости