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В мире

Трамп пообещал сбить стоимость строительства стены на границе с Мексикой 11.02.2017 18:39

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере пообещал, что стоимость строительства стены на границе с Мексикой «пойдет вниз», когда он примет участие в переговорах.

«Я читаю, что великая пограничная СТЕНА будет стоить больше, чем государство изначально думало, но я еще не принимал участия в организации или переговорах. Когда это произойдет, то, как и в случае с истребителями F-35, цена пойдет РЕЗКО ВНИЗ!» — написал он.

О том, что США приобрели 55 истребителей F-35 со скидкой в 7,5%, сообщалось 3 февраля.

Ранее сообщалось, что стена на границе с Мексикой обойдется Вашингтону в $21,6 млрд.

Gazeta.ru

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