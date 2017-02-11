Первый же визит нового министра образования США Бетси Девос в одну из школ Вашингтона обернулся для нее конфузом: родители учеников и преподаватели попытались не пустить ее в здание в знак протеста против плана реформ, который она предлагает.

Девос намерена ввести ваучерную программу, при которой финансирование государственных школ фактически распределяется между родителями в виде сертификатов. Чем больше детей привлечет школа, тем больше у нее будет финансирования. Эта идея вызвала широкий протест как в обществе, так и среди законодателей.

Во время состоявшегося на днях в сенате утверждения Девос в должности министра голоса сенаторов разделились поровну. В итоге впервые в истории США вице-президенту Майклу Пенсу пришлось воспользоваться своим голосом как президента сената — так была утверждена предложенная Дональдом Трампом кандидатура Девос.

Теперь министру пришлось столкнуться с народным проявлением несогласия. У школы на юго-востоке Вашингтона ее встретили родители и учителя с плакатами "Добро пожаловать в нашу школу, она открыта для всех" и "Наши дети — не собственность".

В итоге министру пришлось проникать в здание с черного хода. Там она провела встречу с главой городского совета по делам государственных школ, которая позднее была охарактеризована как продуктивная. По окончании беседы глава минобразования опубликовала заявление, в котором выразила уважение к участникам акции протеста, но подчеркнула, что "двери школ в Америке не будут закрыты для тех, кто хочет помочь их ученикам".

По данным полиции, на которые ссылается телеканал NBC, в ходе акции протеста был задержан один ее участник, который попытался перекрыть подъезд школы и отказался выполнять требования сотрудников правоохранительных органов.

РИА Новости