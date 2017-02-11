В США засняли падение опрокинутого ветром грузовика на полицейский автомобиль.

Опубликованный в сети видеоролик был снят с помощью видеорегистратора другой полицейской машины.

Инцидент произошел в штате Вайоминг. Сильным порывом ветра, который в тот день достигал скорости 112 километров в час, движущийся большегрузный автомобиль перевернуло прямо на стоявшую на соседней полосе полицейскую машину.

К счастью, в момент происшествия в полицейской машине никого не было. Сообщается, что водитель грузовика не пострадал.

РИА Новости