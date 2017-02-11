Полиция Лондона сообщила о задержании мужчины по подозрению в подготовке теракта в одном из лондонских аэропортов.

Офицеры из контртеррористического подразделения полиции (SO15) вчера 9 февраля посетили аэропорт Гатвик и задержали 44-летнего мужчину из города Хартфордшир согласно седьмой статье Закона о терроризме (Terrorism Act) после того, как его сняли с рейса в Ирак", — говорится в заявлении.

По данным полиции, по результатам допроса было принято арестовать мужчину по подозрению в подготовке террористической атаки.

Как сообщается, подозреваемый был доставлен в центральное отделение полиции Лондона, где он сейчас находится в камере предварительного заключения.

РИА Новости