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В мире

Лондонская полиция сообщила об аресте подозреваемого в подготовке терактов 11.02.2017 03:37

Полиция Лондона сообщила о задержании мужчины по подозрению в подготовке теракта в одном из лондонских аэропортов.

Офицеры из контртеррористического подразделения полиции (SO15) вчера 9 февраля посетили аэропорт Гатвик и задержали 44-летнего мужчину из города Хартфордшир согласно седьмой статье Закона о терроризме (Terrorism Act) после того, как его сняли с рейса в Ирак", — говорится в заявлении.

По данным полиции, по результатам допроса было принято арестовать мужчину по подозрению в подготовке террористической атаки.

Как сообщается, подозреваемый был доставлен в центральное отделение полиции Лондона, где он сейчас находится в камере предварительного заключения.

РИА Новости

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