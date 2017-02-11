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В мире

СМИ: ученые назвали главную опасность антибиотиков для новорожденных детей 11.02.2017 03:09

Американские исследователи из Детского медицинского центра Цинциннати и их коллеги из Детской больницы Филадельфии установили, что антибиотики потенциально способны увеличить риск развития пневмонии у новорожденных детей.

Об этом пишет журнал ScienceTranslation Medicine.

Эксперименты на мышах, применяемых для изучения болезней человека, показали, что для развития иммунитета у только что родившихся грызунов необходимо взаимодействие специальных клеток кишечника и бактерий, входящих в состав нормальной микрофлоры. В результате этого "сотрудничества" в слизистую оболочку легких проникают клетки, защищающие новорожденных от бактериальной пневмонии.

Антибиотики, как было установлено в ходе исследований, не дают проникнуть бактериям в кишечник, в результате чего не происходит их взаимодействие с упомянутыми выше специальными клетками. Как следствие, не формируется защита от патогенных бактерий, поражающих дыхательную систему.

Полученные данные, считают исследователи, показывают, что антибиотики способствуют риску смерти новорожденных детей от микроорганизмов, вызывающих воспаление легких.

РИА Новости

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