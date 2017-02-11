Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ) казнили 40 жителей сирийского города Эль-Баб, сообщает телеканал Аль-Маядин.

По данным телеканала, мирных граждан казнили сразу после взятия в плен.

В пятницу источник, приближенный к сирийском народному ополчению, сообщил РИА Новости, что сирийская армия и союзные ей силы отрезали последний путь к отступлению боевиков ИГИЛ в Эль-Баб. Правительственные войска подошли к городу на расстояние около километра.

Сирийская армия наступает на город Эль-Баб с запада и юга. В то же время турецкие войска и союзные ей группировки в коалиции «Щит Ефрата» ведут бои в северных и восточных пригородах города.

РИА Новости