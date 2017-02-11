В Белом доме переписывают текст иммиграционного указа президента США Дональда Трампа, который в действующей редакции, согласно решению апелляционного суда, был заблокирован в стране.

Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

По данным источников в Белом доме, администрация Трампа не теряет надежды оспорить блокировку указа в суде. Однако в то же время юристы в Белом доме работают над языком указа, который будет одобрен судом.

Тем не менее в администрации президента надеются сохранить суть указа, который запрещает гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением прибывать в США.

Газета.ру