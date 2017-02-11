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В мире

СМИ: Белый дом переписывает иммиграционный указ Трампа 11.02.2017 01:41

В Белом доме переписывают текст иммиграционного указа президента США Дональда Трампа, который в действующей редакции, согласно решению апелляционного суда, был заблокирован в стране.

Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

По данным источников в Белом доме, администрация Трампа не теряет надежды оспорить блокировку указа в суде. Однако в то же время юристы в Белом доме работают над языком указа, который будет одобрен судом.

Тем не менее в администрации президента надеются сохранить суть указа, который запрещает гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением прибывать в США.

Газета.ру

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