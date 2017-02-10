Гражданин Канады Антон Пилип пропал без вести в 2012 году. Спустя 5 лет он был найден в джунглях Амазонки.

Об этом пишет Daily Mail.

Пилип прошел через 10 стран — из Канады в США, Мексику, Гватемалу, Коста-Рику, Панаму, Колумбию, Венесуэлу, Аргентину и Бразилию. Его впервые заметил бразильский полицейский, обратив внимание на молодого человека с босыми ногами, в грязной одежде и без документов.

По словам Антона, у него была миссия добраться до Национальной библиотеки в Буэнос-Айресе в Аргентине.

Семья Пилипа потратила годы на поиски молодого человека, который страдает от шизофрении.

Росбалт