Премьер Польши Беата Шидло пострадала в результате ДТП с участием ее кортежа под Краковом.

Об этом сообщило в пятницу Польское телевидение со ссылкой на представителя канцелярии главы совета министров Рафала Бохенека.

Film ze strony fb/FaktyOswiecim.



Wypadek Premier Beaty Szydło. pic.twitter.com/lofkRIwapQ — ks. Daniel Wachowiak (@DanielWachowiak) 10 февраля 2017 г.

Инцидент произошел в Освенциме: сразу в несколько автомобилей из кортежа врезалась машина, выезжавшая со второстепенной дороги.

Премьер была госпитализирована для осмотра, по данным телеканала, она не получила серьезных травм, но проходит ряд обследований, в том числе с использованием томографа. Серьезную травму ноги получил сотрудник охраны правительства.

На месте аварии работают полиция и спасатели, место инцидента оцеплено. Сообщается, что предполагаемый виновник аварии не пострадал, в настоящее время его допрашивают правоохранители.

РИА Новости