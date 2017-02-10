Террористы ИГИЛ похитили 385 жителей иракской провинции Киркук, в основном женщин и детей, которые пытались бежать в районы, подконтрольные курдскому ополчению - пешмерге.

Представитель ВС Ирака Хамид Аль-Убейди сообщил Anadolu, что 260 человек были захвачены террористами у села Зейбат и отправлены в район Хавиджа.

Еще 125 жителей южных районов провинции Киркук были похищены в районе селения Хамел и также отправлены в подконтрольную ИГИЛ Хавиджу.

Аль-Убейди напомнил, что террористы грозились убить каждого, кто попытается бежать из подконтрольных районов.

Ф.Багирова