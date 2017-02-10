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В мире

Апелляционный суд оставил в силе запрет на миграционный указ Трампа 10.02.2017 10:37

Апелляционный суд в Сан-Франциско отказался восстановить действие указа президента США Дональда Трампа, вводящего запрет на въезд в страну граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением.

Апелляционный суд девятого округа поддержал решение федерального судьи Сиэтла, который ранее постановил приостановить действие президентского указа на неопределенный срок, сообщают Би-би-си.

Дональд Трамп резко отреагировал на новое решение. «Встретимся в суде. На карту поставлена безопасность нашей страны», - говорится в сообщении Трампа в Твиттере, набранном заглавными буквами.

Министерство юстиции США, представлявшее в суде интересы Белого дома, опубликовало заявление о том, что «изучает вынесенное решение и рассматривает возможные варианты».

Главный прокурор штата Вашингтон, изначально оспоривший указ Трампа в федеральном суде, назвал решение Апелляционного суда абсолютной победой штата.

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио заявил: «Здесь, в Нью-Йорке, самом безопасном мегаполисе Америки, мы всегда будем защищать наших соседей, неважно, когда и откуда они приехали. Это наши ценности».

Юристы Трампа не собрали достаточной доказательной базы. Более того, по мнению судей Девятого округа, они даже как следует и не пытались ее собрать, сообщает корреспондент Би-би-си в Вашингтоне Энтони Зуркер.

Вместо того чтобы объяснить, зачем нужен иммиграционный запрет, администрация просто упирала на то, что полномочия президента в области контроля иммиграции столь всеобъемлющи, что никаких объяснений по поводу изданного указа и не требуется.

Согласно решению суда, представители Белого дома не смогли объяснить, почему для борьбы с угрозой национальной безопасности был введен временный запрет, который лишь усилил бы эту угрозу. Юристы штата Вашингтон, со своей стороны, убедили судей, что восстановление действия указа в настоящий момент создало бы еще больший хаос, нарушив право на справедливое разбирательство для тех, кто уже находится на американской земле, независимо от их миграционного статуса.

Так как суд вынес единогласное решение, его нельзя обвинить в партийной предвзятости, несмотря на то что один из трех рассматривавших дело судей был назначен президентом-республиканцем.

Указ, подписанный президентом США Дональдом Трампом 28 января, вводил 90-дневный запрет на въезд в Соединенные Штаты для граждан Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии. Также был прекращен на неопределенный срок прием сирийских беженцев. Программа приема беженцев из других стран была заморожена на 120 дней.

4 февраля федеральный суд Сиэтла принял решение приостановить действие указа, после того как иск об отмене постановления подал Вашингтон, а впоследствии и другие штаты.

Судья пояснил, что указ не будет иметь силы до тех пор, пока иск не будет рассмотрен. Министерство юстиции США обжаловало это решение в апелляционном суде.

В ходе рассмотрения апелляции адвокат, представляющий интересы правительства, заявил, что обязанность президента – обеспечивать национальную безопасность, а конгресс США наделил президента полномочиями по контролю над границами.

1news.az

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