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В мире

Трамп назвал отвратительным решение суда по приостановке его указа 10.02.2017 22:28

Президент США Дональд Трамп назвал "отвратительным" решение апелляционного суда, поддержавшего приостановку его указа по иммиграции.

Апелляционный суд в Сан-Франциско в четверг поддержал решение суда первой инстанции в Сиэтле, который приостановил действие указа, ограничивавшего въезд в США граждан семи преимущественно мусульманских стран и приостановившего программу приема беженцев.

"Отвратительное решение!" — написал Трамп в Twitter.

Он также поставил ссылку на статью научного сотрудника института Брукингса в Вашингтоне Бенджамина Уиттса, по мнению которого суд слишком широко истолковал понятие конституционных ограничений, наложенных на власть президента. Оспорившая решение судьи из Сиэтла администрация США ссылалась на закон, согласно которому президент может приостанавливать въезд в страны "всех иностранцев или любой группы иностранцев, иммигрантов и не иммигрантов", если сочтет, что приезд этих людей противоречит интересам США. Суд счел, что такие полномочия не отменяют конституционных ограничений на президентскую власть — но по мнению Уиттса, суд истолковал эти ограничения суд слишком широко.

Следующие действия по делу в нижестоящей инстанции могут быть предприняты в марте, если министерство юстиции не обжалует дело сразу в Верховном суде. Минюст США, у которого в среду сменился руководитель, изучает решение апелляции.

Эксперты не исключают, что дело может дойти до верховного суда США, который играет важную роль в политической жизни страны и нередко ставит точку в спорах, волнующих общество. Сейчас в верховном суде четыре назначенца президентов-демократов и четыре назначенцев республиканских президентов, плюс одно вакантное место в связи со смертью судьи Антонина Скалиа (2016). Ранее Трамп объявил о выдвижении на это место судьи Нила Горсача из Колорадо. В случае его утверждения в сенате преимущество в верховном суде будет на стороне выдвиженцев республиканцев.

РИА Новости

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