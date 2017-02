Президент США Дональд Трамп назвал "отвратительным" решение апелляционного суда, поддержавшего приостановку его указа по иммиграции.

Апелляционный суд в Сан-Франциско в четверг поддержал решение суда первой инстанции в Сиэтле, который приостановил действие указа, ограничивавшего въезд в США граждан семи преимущественно мусульманских стран и приостановившего программу приема беженцев.

"Отвратительное решение!" — написал Трамп в Twitter.

LAWFARE: "Remarkably, in the entire opinion, the panel did not bother even to cite this (the) statute." A disgraceful decision!