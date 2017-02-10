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В мире

В США вступил в должность новый глава Минздрава 10.02.2017 22:00

Вице-президент США Майк Пенс в пятницу привел к присяге министра здравоохранения страны Тома Прайса, которого в четверг утвердил в должности сенат.

За кандидатуру Прайса в четверг проголосовали 52 сенатора, против выступили 47. Утверждение кандидата задерживали демократы, которые не могут помешать республиканцам утверждать министров, но могут устроить им обструкцию.

Прайс является критиком реформы системы здравоохранения Obamacare (система так называемой "доступной медицинской помощи", названная по имени ее вдохновителя президента США Барака Обамы).

Сам Трамп называл реформу "катастрофой" и обещал начать перемены в США с отмены Obamacare в случае победы на выборах президента. Республиканцы в конгрессе уже начали готовить законопроекты по изменению системы здравоохранения и рассчитывают принять их в 2017 году.

РИА Новости

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