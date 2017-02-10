При взрыве в жилом комплексе в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая пострадал как минимум один человек, информируют местные СМИ.

Взрыв произошел в жилом комплексе в районе Чанъи города Цзилинь около 7.00 по местному времени (2.00 мск).

Спасатели унесли на носилках раненого мужчину. О тяжести его ранений не сообщается.

На фотографиях, которые публикует агентство China News Service, видно, что в одном из подъездов в пятиэтажном жилом доме, где произошел взрыв, выбиты стекла. От здания поднимается столб дыма. На фотографиях, опубликованных изданием thepaper.cn, видно, что после взрыва в одной из квартир на четвертом этаже здания произошел сильный пожар.

В настоящий момент оперативные службы выясняют, есть ли еще пострадавшие или погибшие в результате случившегося. Причина взрыва устанавливается.

РИА Новости