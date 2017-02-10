Старейшая жительница США Адель Данлап скончалась в возрасте 114 лет.

Об этом сообщила в четверг телекомпания Fox News.

По ее данным, Данлап ушла из жизни в воскресенье в больнице близ города Флемингтон (штат Нью-Джерси).

Старейшей американкой Данлап пробыла всего несколько месяцев. Это почетное и почтенное звание перешло к ней в июле прошлого года, когда скончалась 113-летняя Голди Микелсон. Теперь, по данным статистиков, американской старейшиной стала 113 летняя Делфин Гибсон из штата Пенсильвания.

Как отмечает Fox News, Данлап родилась 12 декабря 1902 года в Ньюарке (штат Нью-Джерси), однако сама нередко "занижала" свой возраст. На ее жизнь пришлись две мировых войны, Великая депрессия и многие другие события, она застала 20 американских президентов.

Адель всегда говорила, что не знает секрета своего долголетия. До замужества она преподавала в школе, но затем посвятила жизнь семье и вырастила троих детей. Своего супруга Данлап пережила на 54 года.

РИА Новости