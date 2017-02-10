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В мире

В Грузии шесть солдат пострадали в ДТП с военным автомобилем 10.02.2017 04:09

Военный автомобиль попал в ДТП на западе Грузии, в результате пострадали шесть военнослужащих, приводят местные СМИ заявление пресс-службы оборонного ведомства.

"Автомобиль второй пехотной бригады 22 батальона, который перевозил личный состав с целью участия в учениях на полигон Симонети, врезался в дерево. В результате ДТП пострадали шестеро военнослужащих. Пострадавшие доставлены в военный госпиталь города Гори",- говорится в заявлении.

По данным ведомства, состояние здоровья военнослужащих стабильное, их жизни ничто не угрожает.

"Колонна передвигалась в населенном пункте около прилегающей к Симонети территории по правилам дорожного движения военным эскортом, однако автомобиль поскользнулся в болоте и врезался в дерево. О случившемся ДТП информированы члены семьи пострадавших военных",- отмечается в заявлении.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил управления и эксплуатации машин, повлекшем причинение тяжкого или менее тяжкого вреда здоровью. Следствие ведет военная полиция министерства обороны.

РИА Новости

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