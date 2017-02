Как сообщили в полиции, мужчина поскользнулся на ступеньках и перерезал горло, когда при падении разбил головой окно.

В Верхнем Истсайде, Манхэттен, из-за снегопада погиб консьерж одного из домов. Как сообщает NY Post, 59-летний мужчина убирал снег и поскользнулся на ступеньках.

По данным полиции, консьерж перерезал горло, когда при падении головой разбил окно.

Сообщается, что мужчину срочно госпитализировали, однако спасти его не удалось.

Губернатор штата Нью-Йорк выразил слова соболезнования семье погибшего.

— Моё сердце — с семьёй Мигеля Гонзалеса, который погиб, убирая снег. Благодарю всех, кто работает сегодня, чтобы обеспечить безопасность наших жителей, — заявил Эндрю Куомо.

My heart goes out to the family of doorman Miguel Gonzalez who died shoveling this morning. Thanks to all working today to keep NY'ers safe.