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В мире

Тиллерсон провел встречу с Могерини 10.02.2017 02:13

Новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон, утвержденный неделю назад, провел первую встречу с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини, сообщил госдепартамент.

Во время протокольной съемки Могерини спросили, изменится ли что-либо в отношениях США и ЕС, на что та ответила: "Мы продолжим отлично работать вместе".

Дальнейшая встреча прошла за закрытыми дверями.

После Могерини написала в Twitter, что встреча была "хорошей". "Мы продолжим сотрудничество ЕС-США по Сирии, Украине и многим другим (вопросам)", — написала Могерини.

РИА Новости

 

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