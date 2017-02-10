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В мире

Новым спецпредставителем ООН в Ливии может стать экс-премьер Палестины 10.02.2017 01:44

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш планирует назначить новым спецпредставителем организации в Ливии бывшего премьер-министра Палестины Саляма Файада.

Как передает агентство Франс Пресс, генсек в письме проинформировал Совет Безопасности о кандидатуре 65-летнего Файада, возглавлявшего правительство ПНА (Палестинская национальная администрация) с 2007 по 2013 год.

На посту эмиссара ООН в Ливии Файад может сменить немца Мартина Коблера, который был назначен на этот пост в ноябре 2015 года.

В четверг Коблер, выступая на Совбезе ООН, заявил о прогрессе в переговорах по изменениям в ливийском правительстве национального единства, результаты которых ожидаются в ближайшие недели. Он также сообщил о "возможных поправках" политического соглашения, касающиеся, в частности, роли командующего Ливийской национальной армией Халифа Хафтара.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в октябре 2011 года в Ливии возникло двоевластие. В стране параллельно действуют избранный на всеобщих выборах парламент в Тобруке (на востоке) и происламский Всеобщий национальный конгресс в Триполи (на западе).

При поддержке ООН в Триполи было создано правительство национального согласия во главе с Файезом ас-Сараджем, которое приступило к работе 31 марта 2016 года, однако восточный парламент его не поддержал.

Ливийская национальная армия не подчиняется поддерживаемому ООН правительству в столице Триполи, ее командующий Халифа Хафтар является союзником парламента, заседающего на востоке страны в городе Тобрук.

РИА Новости

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