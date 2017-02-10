Вице-президент США Майк Пенс провел телефонный разговор с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом, в ходе которого заявил о наступлении "нового дня" в турецко-американских отношениях, говорится в заявлении канцелярии турецкого премьера.

"Собеседники обсудили двусторонние отношения, темы безопасности, сотрудничество в военной сфере и борьбе с терроризмом на союзнической основе. Они договорились о расширении этого сотрудничества и необходимости избегать недопонимания. Пенс сказал Йылдырыму о наступлении "нового дня" в турецко-американских отношениях", — говорится в заявлении.

Также американский вице-президент выразил соболезнования премьеру Турции в связи с гибелью турецких военных в сирийском городе Эль-Баб в четверг и заявил, что "США будут рядом с Турцией в борьбе с терроризмом".

РИА Новости