За секунду до… Потрясающие фотографии, снятые в нужный момент – ФОТО

Создание художественной фотографии – настоящее искусство, и чтобы овладеть им, совсем необязательно быть профессиональным фотографом: ведь один из главных секретов снимка, который привлечет внимание и запомнится - это сделать его в тот самый момент.

Издание CNN Türk собрало подборку восхитительных снимков, которые мы предлагаем вниманию читателей.

«Эх, проглочу!»

«Раасцветали яблони и груши»

«Допрыгнуть бы до Гиннеса»

«И целого мира мало»

«Ничего, главное наши – впереди»

«Это – моя территория»

«Невероятный экстрим»

«Ну, что тут у нас вкусненькое?»

«Луч света в темном царстве»

«Ванильные небеса»

«Сувенир из Парижа»

«Вот ты какая»

«Помнишь, ты просил новую игрушку, сынок?»

«Почти как Марадона»

«Вид сверху»

«А где Бэтмен?»

«Летят журавли»

«Раздувайся, да не лопайся»

«Успеть бы, пока Борис не пришел»

«Не ешь меня, я невкусный»

«Вдохновение»

Подготовила Ф.Багирова