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В мире

Непогода грозит парализовать жизнь на Восточном побережье США 09.02.2017 00:48

Снежная буря, приход которой ожидается в США в ближайшие часы, грозит парализовать жизнь на значительной части Восточного побережья страны.

По сообщению Национальной службы погоды США, снегопад начнется в среду вечером. В частности, он ожидается в Нью-Йорке, Филадельфии, Питтсбурге и ряде других городов.

Разгул стихии ожидается в четверг. Тогда к снегопаду прибавится сильный ветер. В Вашингтоне, в частности, его порывы будут достигать 35 километров в час. В американской столице общий объем осадков в период с вечера среды по пятницу составит менее 2,5 сантиметра, однако температура резко понизится: с +21 градуса по Цельсию до —7 в ночь на пятницу. В выходные прогнозируется столь же резкое потепление.

В других городах осадков будет гораздо больше. Как сообщает портал weather.com, в Нью-Йорке, Бостоне и Филадельфии может выпасть от 20 до 30 сантиметров снега. Там тоже синоптики ожидают резкого понижения температуры. Не исключаются массовые отмены и задержки авиарейсов, а также проблемы с работой городского транспорта.

Специализированный портал AccuWeater.com в свою очередь предупреждает, что что стихия может отразиться на движении транспорта на десятке ключевых автомобильных магистралей, соединяющих различные штаты побережья. Его главный метеоролог Генри Маргасити отмечает, что "из-за мокрого снега могут падать ветки деревьев и обрываться провода, что может привести к перебоям в энергоснабжении".

РИА Новости

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