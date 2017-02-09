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В мире

Сын и дочь Фийона семь часов давали показания следователям 09.02.2017 23:50

Сын и дочь экс-премьера Франции и кандидата на пост президенты страны Франсуа Фийона более семи часов давали показания в рамках расследования сообщений об их фиктивном трудоустройстве.

Как сообщает агентство Франс Пресс, беседа Шарля и Мари Фийонов с правоохранителями проходила в центральном офисе антикоррупционного управления в парижском пригороде Нантере.

Скандал разразился после публикации в сатирическом издании Canard Enchaine, где утверждалось, что супруга и дети Фийона числились его парламентскими помощниками, получая за это зарплату. Нанимать членов семьи на различные должности в парламенте не противоречит закону только в том случае, когда это трудоустройство не фиктивно.

По данным Canard Enchaine, заработок двоих детей четы Фийон, работавших помощниками отца в сенате (верхней палате парламента) Франции, составил 84 тысячи евро.

РИА Новости

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